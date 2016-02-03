Владивосток, 3 февраля, 2016, 04:19 — ИА Регнум. Министерство культуры РФ предложило премьер-министру Дмитрию Медведеву ввести безвизовый режим на 72 часа для иностранных туристов, которые прибывают в приморский порт Зарубино на круизных судах. Кроме того, аналогичную преференцию в ведомстве также просят для городов Архангельск и Мурманск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

panoramio.com Порт Зарубино

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В настоящее время перечень портов, через которые допускается въезд в Российскую Федерацию иностранцев и лиц без гражданства, прибывших сюда в туристических целях на паромах, ограничивается девятью точками. Безвизовый режим на 72 часа распространяется в следующих случаях: большой порт Санкт-Петербурга и пассажирский порт Санкт-Петербурга, порт Владивосток, Выборг, Калининград, Корсаков, Новороссийск, Сочи.

«В связи с открытием регулярного международного сообщения в порту Зарубино швартуется паром New Blue Ocean, который приходит из южнокорейского города Сокчо. В целях повышения туристской и инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока проектом постановления предлагается дополнить перечень морским портом Зарубино», — указали в Минкультуры.

Установление безвизового режима в еще двух портах, Архангельск и Мурманск, по прогнозам министерства, должно сделать российскую Арктику более доступной для заграничных туристов.

«Принятие постановления Правительства РФ упростит посещение Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов гражданами государств, формирующих основные туристические потоки в Россию, приведет к повышению туристической привлекательности указанных федеральных округов России и будет способствовать развитию въездного туризма в целом», — акцентировали в ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2015 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон «О Свободном порте Владивосток». В течение 70 лет на 15 территориях региона будет действовать особый правовой режим для инвестиционной и предпринимательской деятельности. Под режим попадает не только порт Зарубино, но и почти весь Южный регион. Предполагается, что здесь заработает упрощенный визовый режим, и иностранцы смогут делать визы на восемь суток прямо на границе.

Изначально полпред Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев говорил о том, что данная система будет запущена с 1 января 2016 года, однако в новом году преференция не заработала. По одним данным, не готова IT-инфраструктура, по другим — все упирается в несовершенство законодательной базы.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка в конце января озвучил актуальную дату введения упрощенного визового режима — 1 июля 2016 года.