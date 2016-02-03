Бейрут, 3 февраля, 2016, 03:38 — ИА Регнум. Солдаты шиитской военизированной партии «Хезболла» убили минимум четырех боевиков террористической группы «ан-Нусра», передает Reuters. Члены близкой к «Аль-Каиде» организации погибли под ракетными обстрелами в северо-восточном Ливане.

alternet.org «Хезболла» — шиитская военизированная партия

Инцидент произошел в конфликтной зоне рядом с сирийской границей вблизи ливанского города Арсал, в который проникли боевики «Фронта ан-Нусра» и «Исламского государства» в 2014 году.

Присутствие террористов ИГИЛ и «ан-Нусры» — пример того, что сирийский конфликт выходит за пределы Сирии. Боевики «Исламского государства» организуют диверсии в соседнем Ливане. В ноябре от рук боевиков ИГИЛ погибло 40 человек в Бейруте.