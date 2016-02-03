Санкт-Петербург, 3 февраля, 2016, 03:19 — ИА Регнум. Крупный пожар произошёл в ночь на 3 февраля в жилом доме в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

yakutia.info Пожар

По информации ведомства, пожар на 4-м этаже 6-этажного жилого дома по улице Рентгена произошёл около 00:50 мск. Огонь охватил площадь около 100 кв. м. Из здания были эвакуировано 18 человек.

Около в 02:20 пожар удалось локализовать. В борьбе с огнём задействованы более ста человек и 28 единиц техники.

Возможные причины пожара на данный момент не называются.