Берлин, 3 февраля, 2016, 03:07 — ИА Регнум. В ходе своего визита в Саудовскую Аравию и Иран Вальтер Штайнмайер стремится примирить конфликтующие стороны, передает Tagesschau. Министр иностранных дел ФРГ призывает стороны не препятствовать мирному процессу в Сирии.

science.lu Вальтер Штайнмайер — Министр иностранных дел Германии

Во время своего ближневосточного турне Штайнмайер призвал страны «приложить совместные усилия» к решению конфликта в Сирии. «Сильные страны несут ответственность и за свое соседство», сказал Штайнмайер в иранской столице. В Тегеране он встретился со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом.

Немецкий министр отметил, что как Иран, так и Саудовская Аравия играют ключевую роль на мирных переговорах по Сирии в Женеве. Приложение совместных усилий затрудняется геополитическими спорами между двумя мусульманскими странами.

«Напряжения не должны сорвать мирный процесс. Если будет потерян контроль, то все то, что мы смогли достичь за последние недели и месяцы в виду возможного решения конфликта в Сирии, будет разрушено», предупредил Штайнмайер.

После казни шиитского проповедника Нимра аль-Нимра в Саудовской Аравии 2 января и нападений на саудовское посольство в Иране отношения между Тегераном и Эр-Риядом накалились до предела.