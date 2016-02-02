Москва, 3 февраля, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть возможность введения ответственности для членов официально зарегистрированных партий за получение денежных средств от иностранных физических и юридических лиц, диппредставительств и органов власти за ведение политической деятельности в России. Соответствующий законопроект намерен внести депутат Евгений Фёдоров, пишет 3 февраля газета «Известия».

politklubok.ru Визит лидеров российской оппозиции в посольство США. Слева направо: Дик Чейни, Леонид Гозман, Григорий Явлинский, Оксана Дмитриева, Джозеф Байден, Нина Останина, Борис Немцов, Владимир Рыжков, Гарри Каспаров. 10 марта 2011 года

По мнению парламентария, всех действующих законодательных мер, включая снятие с выборов и административную ответственность, недостаточно для эффективной борьбы с иностранным влиянием на политическую ситуацию в стране. В этой связи Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй, которая будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

Напомним, что в настоящее время подобные сроки установлены в статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». По мнению Фёдорова, данная статья созвучна с иностранным финансированием внесистемной оппозиции, однако на практике она практически не применяется, и действующее уголовное законодательство нуждается в большей детализации.