Статус «иностранного агента» в России могут распространить на политиков
Москва, 3 февраля, 2016, 02:33 — ИА Регнум. Госдума в весеннюю сессию может рассмотреть возможность введения ответственности для членов официально зарегистрированных партий за получение денежных средств от иностранных физических и юридических лиц, диппредставительств и органов власти за ведение политической деятельности в России. Соответствующий законопроект намерен внести депутат Евгений Фёдоров, пишет 3 февраля газета «Известия».
По мнению парламентария, всех действующих законодательных мер, включая снятие с выборов и административную ответственность, недостаточно для эффективной борьбы с иностранным влиянием на политическую ситуацию в стране. В этой связи Уголовный кодекс предлагается дополнить новой статьёй, которая будет предусматривать наказание вплоть до лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Напомним, что в настоящее время подобные сроки установлены в статье УК РФ «Финансирование экстремистской деятельности». По мнению Фёдорова, данная статья созвучна с иностранным финансированием внесистемной оппозиции, однако на практике она практически не применяется, и действующее уголовное законодательство нуждается в большей детализации.