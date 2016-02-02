Пхеньян, 3 февраля, 2016, 02:17 — ИА Регнум. Северная Корея представила агентствам ООН свой план о запуске спутника в начале следующей недели, передает Reuters. Агентство сообщает, что этот шаг может продвинуть технологии в создании ракет дальнего радиуса действия.

rtvslo.si Запуск ракет с космодрома «Сохэ»

Новости о планировании запуска спутника между 8 и 25 февраля вызвали жесткую критику из-за Атлантики. После ядерных испытаний КНДР 6 января в США призывают ООН наложить санкции против Пхеньяна.

Представитель Государственного департамента Джон Кирби сказал, что США должны отправить Северной Корее «быстрый» и «решительный» сигнал.

Власти КНДР заявляют, что страна обладает суверенным правом развивать космическую программу путем запуска ракет. Белый дом считает, что под запусками сателлитов маскируется испытание ракет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января Центральное телевидение КНДР заявило об успешных испытаниях водородной бомбы. Заявление также транслировали телеканалы Южной Кореи.