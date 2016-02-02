Бразилиа, 3 февраля, 2016, 02:15 — ИА Регнум. Нападающему футбольного клуба «Барселона» и игроку национальной сборной Бразилии Неймара предъявлены официальные обвинения в неуплате и подделке документов передаёт Agence France-Presse.

21podaroc.su Доллары

Помимо Неймара, обвинения выдвинуты против его отца — президента клуба «Барселона» Хосепа Марии Бартоме, а также экс-президента клуба Сандро Росселя.

Напомним, в сентябре минцвшего года суд в Бразилии заморозил активы Неймара на сумму 188,8 млн бразильских реалов (около 47,6 млн долларов) в связи с подозрениями его в неуплате налогов. Арест касается также недвижимости и транспортных средств молодого спортсмена.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что бразильский футболист подозревается в неуплате налогов, стало известно в июне 2015 года. Местная налоговая служба изучала счета Неймара примерно в течение года. Под подозрение попали 38 млн долларов, которые прошли через его счета в период с 2011 по 2014 годы.