Киев, 3 февраля, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с делегацией комитета по делам Евросоюза немецкого Бундестага, посетившей с визитом Киев, ситуацию в Донбассе, санкции против России, а также проведение реформ на Украине. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба украинского президента, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

Сообщается, что Порошенко в ходе встречи «выразил благодарность за пристальное внимание Бундестага к вопросу мирного урегулирования ситуации на Донбассе и поддержку Украины», а также подчеркнул важность продолжения политики санкций в отношении России.

«Санкции — эффективный механизм, который побуждает Россию выполнять Минские договорённости», — заявил украинский президент.

Порошенко также положительно оценил результаты переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель 1 февраля в Берлине, отметив, что они «подтвердили общность видения сторон по имплементации Минских договорённостей и продолжении санкций».

«Представители немецкого Бундестага подтвердили, что санкции «работают». В свою очередь глава немецкой делегации Гюнтер Крихбаум добавил, что «Украина может рассчитывать на полную поддержку Германии» и заверил, что санкции останутся, пока Россия не выполнит Минские договоренности», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ходе переговоров Порошенко затронул вопрос введения Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины, а также выразил надежду на «солидарность Евросоюза по проекту «Северный поток-2».