Вашингтон, 3 февраля, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Голливудский киноактёр Леонардо Ди Каприо не рассматривается в качестве исполнителя главной роли в новом художественном фильме «Путин», сообщил журналистам топ-менеджер кинокомпании Knights bridge Entertainment Валерий Саарян.

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«Мы никаких заявлений не делали, не знаю, откуда взялась информация о согласии Ди Каприо», — приводит его слова РИА Новости.

При этом Саарян сообщил, что в кастинге на главную роль в настоящее время участвуют четыре актера первой величины, имена которых он не назвал, а фильм будет снимать режиссер — обладатель двух премий «Оскар».

Ожидается, что съёмки кинофильма начнутся уже весной 2016 года.

Напомним, в январе Леонардо Ди Каприо в интервью изданию Welt am Sonntag рассказал, что с удовольствием сыграл бы в кино президента России Владимира Путина. Звезда кино напомнил, что лично встречался с Путиным несколько лет назад в Санкт-Петербурге на форуме по спасению сибирских тигров.

Кроме того, по словам Ди Каприо, он очень увлечён русской историей и также с удовольствием сыграл бы, например, Ленина или Распутина.

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