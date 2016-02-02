Грозный, 3 февраля, 2016, 01:17 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров пока не принял решения о выдвижении своей кандидатуры на предстоящих выборах руководителя республики. Об этом он сообщил 3 февраля на своей странице в Instagram.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«О выборах говорить рано. Я не хочу отвлекаться на эти вопросы. И никакого решения пока не принял! А сегодня для меня важно в полном объёме справиться с возложенными на меня обязанностями. Они слишком объемные!» — написал Кадыров.

По словам главы Чечни, о том, что срок его полномочий истекает через два месяца, ему напомнили журналисты. В этой связи он отметил, что, «прежде всего, по кандидатуре должен быть выбор президента России».

«Если он говорит, что человек подходит на пост главы республики, и народ его поддерживает, тогда и следует принимать участие. А политик, рвущийся к власти ради власти, ничего не добьётся», — заключил Кадыров.