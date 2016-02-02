Лондон, 3 февраля, 2016, 01:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритаинии Филип Хэммонд считает, что Россия преследует цель создания мини-государства для Башара Асада, используя для этого мирный процесс по Сирии. С таким заявлением глава британского внешнеполитического ведомства выступил 2 февраля, передаёт агентство Reuters.

Foreign and Commonwealth Office Филип Хаммонд

«Действительно ли Россия стремится к мирному процессу или она использует мирный процесс как фиговый листок, чтобы попытаться обеспечить какие-то военные победы Асада, результатом которых станет создание алавитского мини-государства на северо-западе Сирии?» — цитирует агентство британского министра.

Хэммонд также заявил, что Москва не может выступать в качестве участника процесса сирийского урегулирования, так как российский военные бомбят противников Башара Асада, которым, по его словам, предстоит формировать новое руководство Сирии после ухода действующего президента.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Филип Хэммонд заявил, что не видит пользы от участия России, а также Ирана в урегулировании в Сирии. По его словам, и Россия, и Иран «работают в тесном сотрудничестве с сирийским режимом» и «бескомпромиссны» в стремлении обеспечить сохранность власти Башара Асада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после этого заявил, что делать подобные заявления со стороны британского внешнеполитического ведомства «нелогично, неправильно, а главное, это противоречит сути тех усилий, которые предпринимает Россия».