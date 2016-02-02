Вашингтон, 3 февраля, 2016, 00:55 — ИА Регнум. Пентагон обнародовал предложение увеличить оборонный бюджет и американское военное присутствие в Европе. Об этом сообщает газета Washington Post. Частью плана нового бюджета является сдерживание технологических и военных достижений России и Китая.

The U.S. Army Армия США в ходе учений в Хоэнфельсе, Бавария. Январь 2016 года

Министр обороны Эштон Картер представил военный бюджет на фискальный 2017 год.

«Мы не можем похвастаться тем, что у нас один противник, или выбирать между сегодня и завтра», — сказал Картер, выступая в экономическом клубе в Вашингтоне (Economic Club of Washington).

Предложение отражает попытку Картера расширить спектр военных целей, которые должны включать не только постсоветские конфликты. В список угроз Минобороны включает Россию и Китай, которые могут опередить США в военно-техническом прогрессе. По словам Картера, «достижения КНР и России создают конкуренцию», на которую Вашингтон должен будет ответить в следующее десятилетие.

Почти половина новых инвестиций в оборонкомплекс, лоббируемых Картером, связаны с растущей, по его мнению, «угрозой Москвы» от Украины до Сирии.

На Европу Пентагон готов потратить в 2017 году до $3,4 млрд. Минобороны США готово расширить военный персонал, количество военной техники и оборудования в Старом Свете.