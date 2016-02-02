Буэнос-Айрес, 3 февраля, 2016, 00:35 — ИА Регнум. В переговорах Аргентины с зарубежными кредиторами по реструктуризации госдолга наметился прогресс. Достигнуто предварительное соглашение с Италией по государственному долгу в сумме 900 миллионов долларов.

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«Мы достигли предварительного соглашения по погашению долга в размере около 900 млн долларов, которые Аргентина не выплатила по облигациям», — заявил министр экономики и финансов Аргентины Альфонсо Прат-Гай. Кредиторы получат треть от суммы, предусмотренной вердиктом Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС), сообщает Euronews.

Президент Аргентины Маурисио Макри ранее неоднократно заявлял, что намерен как можно быстрее решить вопрос с возвратом госдолга. Однако, еще 2 февраля Wall Street Journal сообщал, что на прошедших в первых числах февраля 2016 года переговорах в Нью-Йорке достичь соглашения о реструктуризации долга аргентинской стороне не удалось. И неизвестна даже дата продолжения переговоров.

Напомним, что руководству Аргентины удалось договориться с иностранными банками о получении займов на сумму 5 млрд долларов. По $1 млрд долларов предоставят HSBC, JP Morgan и Santander, по $500 млн — Deutsche Bank, BBVA, Citibank и UBS. Как сообщает издание Clarin, займы будут выданы сроком на 11 месяцев под 6,7% годовых.