Новосибирск, 3 февраля, 2016, 00:28 — ИА Регнум. В Новосибирской области начата доследственная проверка по факту гибели в результате травмы хоккеиста юниорской команды новокузнецкого хоккейного клуба «Металлург» Александра Орехова, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

sibdepo.ru Следственный комитет России.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение.

Как передавало ИА REGNUM, 15 января нападающий Александр Орехов из «Металлурга» получил во время игры серьёзную травму. Шайба попала ему в шею, после чего он рухнул на лед и потерял сознание. Юный игрок был госпитализирован в одну из больниц Новосибирска, где позднее скончался. Известно, что в результате падения он повредил шейный позвонок.

Александр Орехов был признан одним из лучших хоккеистов у себя в регионе в своей возрастной категории. При подведении итогов в СДЮСШР «Металлург» в мае 2015 года Орехова отметили как одного из самых перспективных воспитанников новокузнецкой школы.