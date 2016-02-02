Багдад, 3 февраля, 2016, 00:29 — ИА Регнум. Десятки тысяч гражданских лиц в Ираке оказались отрезанными от продовольствия и медикаментов в западном городе Эль-Фаллуджа. Об этом сообщает Reuters, основываясь на данных иракских властей и местного населения.

balalaikanews.ru Осажденная американцами Фаллуджа

Оплот «Исламского государства» город Фаллуджа находится в осаде со стороны сил безопасности Ирака.

Городское население страдает из-за нехватки еды, горючего и медицинских препаратов. Есть жертвы. Эту информацию агентство Reuters получило по телефонной связи. Ее подлинность трудно проверить из-за «отсутствия безопасности и коммуникаций внутри города».

Иракская армия, полиция и шиитские группы при воздушной поддержке американской коалиции с конца 2015 г. держат город в осаде. Фаллуджа находится в 50 км от столицы Багдада в долине реки Евфрат.