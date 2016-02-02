Могадишо, 3 февраля, 2016, 00:19 — ИА Регнум. Пассажирский Airbus A321 авиакомпании Daallo Airlines, летевший 2 февраля из Сомали в Джибути, экстренно приземлился в аэропорту Могадишо после взрыва на борту, сообщает Horseed Media.

pinterest.com Airbus A321 авиакомпании Daallo Airlines

Сообщается, что взрыв произошёл через несколько минут после вылета, после чего возник пожар. В результате взрыва в обшивке самолёта образовалась пробоина.

По информации издания, в результате инцидента пострадали несколько пассажиров. В свою очередь, немецкое агентство Aero. de сообщает, что одного из пассажиров при взрыве выбросило из салона самолёта. В предположительном районе инцидента в настоящее время проводятся поиски. Всего на борту самолёта, по разным данным, находилось от 60 до 74 человек.

Телеканал CNN со ссылкой на источник, знакомый с расследованием, сообщает, что эксперты обнаружили на борту воздушного судна следы взрывчатого вещества. Специалисты продолжают обследовать самолёт.

Ни одна из террористических группировок на данный момент не взяла на себя ответственности за взрыв.