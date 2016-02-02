США: Вирус Зика передается не только через укус комара
Вашингтон, 3 февраля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Первый случай передачи вируса Зика половым путем зафиксирован в г. Даллас (штат Техас, США), сообщает NBC DFW. Пациент заразился не из-за укуса насекомого, как это бывало ранее.
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Проблема
Служба здравоохранения Далласа отмечает, что пациент заразился после полового контакта с человеком, вернувшимся из страны, где распространяется вирус.
Как обычно, личность больного не установлена и нет никаких подробностей о его состоянии.
Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вирус Зика объявила угрозой международного масштаба.