Вашингтон, 3 февраля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Первый случай передачи вируса Зика половым путем зафиксирован в г. Даллас (штат Техас, США), сообщает NBC DFW. Пациент заразился не из-за укуса насекомого, как это бывало ранее.

mgorka-crb.by Проблема

Служба здравоохранения Далласа отмечает, что пациент заразился после полового контакта с человеком, вернувшимся из страны, где распространяется вирус.

Как обычно, личность больного не установлена и нет никаких подробностей о его состоянии.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вирус Зика объявила угрозой международного масштаба.