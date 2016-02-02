Вашингтон, 2 февраля, 2016, 23:50 — ИА Регнум.

Американская высокотехнологичная корпорация Apple связывает падение продаж своей продукции в четвертом квартале 2015 года с падением цен на нефть. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает Bloomberg.

Червь, пожирающий яблоко

В западных странах становится все очевиднее, что низкие цены на нефть негативно влияют на всю мировую экономику.

Западные компании указывают, что многие потребители их продукции и инвесторы находятся в тех странах, которые страдают от обвала нефтяных цен.

Компания Apple напрямую связывает падение продаж своей продукции в последнем квартале прошлого года с падением мировых цен на нефть.

Аналитики Bloomberg указывают, что мировая экономика намного больше зависит от развивающихся стран, чем 20 лет назад, во время последнего крупного падения цен на нефть.

За исключением Индии и Китая, большинство крупных развивающихся стран являются нефтедобывающими, и их доля в мировом ВВП составляет 40%. По данным МВФ, это в два раза больше, чем в 1990 году.