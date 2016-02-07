Варшава, 7 февраля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В год празднования 1050-летия крещения Польши в стране разгорелась дискуссия, подрывающая краеугольный камень польской государственности. Что скрывается за нападками на основателя и крестителя Польши, анализировал редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

niezwykle.com Крещение Мешко I

Польшу крестил князь Мешко I, который принял решение о принятии христианства через год после своей свадьбы в 965 году с чешской принцессой Дубравкой. Этим решением Мешко I, как принято считать, было навсегда установлено, что вытекающая из христианской веры система ценностей является «основой или точкой отсчета выбора поляков, активно служащих Нации и Государству».

Выбор христианства оказался очень, как сказали бы сейчас, эффективным: князь Мешко I, основавший польское государство, в концу своего правления включил в его состав практически все польские земли, после чего княжество стало крупным государством Центральной Европы, играющим важную роль в европейской политической жизни.

В преддверии 1050-летия крещения Польши представители оппозиционных партий публично усомнились в достойном моральном облике крестителя Польши князя Мешко I и приложили усилия для «развенчания» этого национального героя и, по сути, отца польской нации. Делается это потому, что празднование юбилея крещения Польши «продвигает» правящая партия «Право и Справедливость», пытаясь, как и положено, использовать праздник в своих интересах.

Оппозиция же Польши считает, что ради политической борьбы с правящей партией все средства хороши — в том числе и подрывание основ польской государственности и идентичности.

Особенно бурно «сомневаются» в достоинствах Мешко I представители либерально-консервативной «Гражданской платформы». Хочется заметить, что сочетание «либерально-консервативный» не только выглядит, но и по сути является оксюмороном. Поэтому сложно сказать, каковы нравственные ориентиры этой партии.

Однако готовность ради сиюминутных и весьма сомнительных политических выгод разрушать основы, на которых держится общественный консенсус и государственность, представляется неприемлемой и недостойной. Не говоря уже о том, что это опасно для Польши и польского народа.

Подробности читайте здесь: Зачем польская оппозиция срывает празднование Крещения Польши

Все статьи автора: Станислав Стремидловский