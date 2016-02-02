Тула, 2 февраля, 2016, 22:34 — ИА Регнум. Алексей Дюмин на посту врио губернатора Тульской области намерен заняться, прежде всего, вопросами социально-экономической сферы и развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом Дюмин заявил 2 февраля на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Алексеем Дюминым (слева) и Владимиром Груздевым

«Вопросы, которым в первую очередь буду уделять внимание, — это социально-экономическая сфера и, естественно, те вопросы, которые связаны с мощнейшим оборонно-промышленным комплексом региона», — заявил Дюмин.

Президент подчеркнул, что, несмотря на высокую бюджетную обеспеченность — 93% — Тульская область все еще остается дотационным регионом, и потому «нужно выстроить отношения с соответствующими ведомствами правительства Российской Федерации».

«Есть определённые положительные сдвиги в демографии, нужно добиться всё‑таки перелома ситуации и нужно добиться того, чтобы в Тульской области был естественный прирост населения. Естественно, само собой разумеется, — экономика, социальная сфера, исполнение майских указов президента 2012 года. Там Владимир Сергеевич, в принципе, поработал, база создана. Нужно ничего не растерять, а наоборот, нарастить то, что уже в Тульской области сделано за последнее время», — поставил задачи глава государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, Владимир Путин принял отставкуВладимира Груздева с поста губернатора Тульской области — по собственному желанию, в связи с семейными обстоятельствами. Врио губернатора назначен Алексей Дюмин, до этого занимавший пост заместителя министра обороны РФ.