Дамаск, 7 февраля, 2016, 15:53 — ИА Регнум.



Флаг Французского мандата в Сирии и Ливане (1920-1922)

Мирное урегулирование в Сирии не продвигается благодаря позиции европейских стран, никак не желающих освободиться от своих колониалистских иллюзий и претензий. Россия же, как и всегда, занимает антиколониалистскую позицию, что вызывает безумное раздражение Запада. С этих позиций последние события вокруг процесса мирного урегулирования сирийского конфликта проанализировал редактор ИА REGNUM Саркис Цатурян.

Запад раздражен тем, что, несмотря на его огромные пропагандистские усилия, Россия внушает доверие и надежду в Сирии и в мире. Запад надрывается в попытках остановить помощь России правительству Сирии и подорвать доверие к России в САР.

Немалая часть раздражения — в старых колониалистских привычках. Великобритания и Франция по-прежнему занимают непримиримую позицию в отношении Асада. Лондон и Париж раздражает тот факт, что Дамаск опирается на Москву, отказываясь от колониальной «опеки» былых времен, которую осуществляли западные державы.

Между тем, опора Сирии на Россию имеет и моральное обоснование. Образ России привлекателен, потому что она никогда не осуществляла военные интервенции. Даже во время ввода Советской армии в Афганистан действия Москвы основывались на просьбе местного правительства. СССР выиграл эту войну, поскольку был прав морально.

Исторически царская Россия и Советский Союз всегда осуждали западный колониализм и империализм, который делил богатства и территории на Ближнем Востоке. Российское государство во все времена, само являясь средоточием богатств, никогда не участвовало в насильственном захвате мирового прибавочного продукта и ресурсов. Москва предпочитала вкладывать в периферийные зоны (в ущерб собственному благосостоянию), нежели грабить их на западный манер. Это было залогом усиления России в мировой системе, своеобразной инвестицией в стабильность и безопасность границ. Вот почему мы поддерживаем национально-освободительную борьбу народа Сирии.

Европейским державам стоит помнить, что на руинах Первой мировой войны Вудро Вильсон и Владимир Ленин выдвинули два зеркальных принципа, актуальные и по сей день: право нации на самоопределение и право на национально-освободительную борьбу. Эти формулы подорвали империи французов и англичан после Второй мировой войны. Теперь бывшие метрополии Старого Света пытаются обратить историю вспять. Однако это вряд ли удастся.

Подробности читайте здесь: Россия в Третьей мировой: Сирия рвет путы колониализма

Все статьи автора: Саркис Цатурян