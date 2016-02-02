Лондон, 2 февраля, 2016, 21:01 — ИА Регнум. Британская телерадиокомпания ВВС собирается показать своим зрителям телешоу, в котором смоделирована война между Российской Федерацией и Латвией. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщается на сайте ВВС.

Matt Ryall Паяцы

Шоу называется «Третья мировая война: в командном бункере». В эфир оно выйдет 3 февраля. Анонсируется, что в «военной игре» будут участвовать бывшие британские стратеги и дипломаты. Гипотетический конфликт будет включать применение ядерного оружия.

По сценарию российские войска вторгаются в латвийскую Латгалию. Военный блок НАТО собирается помочь латвийской армии отбиться от русских, но власти Великобритании отказываются применять ядерное оружие. Однако ядерное оружие используют США, и тогда в эфире британского ТВ начинается Третья мировая война.

Российские политологи и военные эксперты считают, что этот сюжет скорее относится к сфере информационных войн, нежели реальных, или даже ко внутренней политике Великобритании.

В самой Латвии весьма скептически отнеслись к этой новости. Депутат латвийского сейма от Латгалии Иван Рыбаков отметил, что НАТО во время военных учений уже не раз отрабатывало подобный сценарий.

«Соседей не выбирают, с ними желательно жить мирно и избегать высказываний, которые даже косвенно могут их задеть. Даже теоретически я не хотел бы подобного развития событий. Нельзя в такие игры играть, даже если они виртуальные, компьютерные», — отметил Рыбаков.