Хельсинки, 2 февраля, 2016, 20:27 — ИА Регнум. Глобальное потепление обеспечит основу для всех видов деятельности в Арктике в обозримом будущем. Ледяной покров Северного Ледовитого океана будет постепенно таять, «открывая» северные морские маршруты. Неарктические государства также захотят предъявить свои права на использование международных вод Арктики, считает министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе финского МИД сегодня, 2 февраля, об этом он заявил, выступая в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

Gary Bembridge Арктический круиз

По словам Сойни, в этом году круизные суда с сотнями туристов пройдут по Северо-Западному проходу (морской путь через Северный Ледовитый океан вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг). «И эта тенденция продолжитcя в ближайшем будущем», — отметил он. Глава финского МИД убежден: настало время, чтобы внимательно посмотреть на действующие нормы международного права и оценить, насколько они отвечают требованиям новой ситуации в регионе. «Или же нам нужны новые правила, касающиеся, например, судоходства, рыболовства и природоохранных зон», — отметил Сойни.

Экономический ландшафт Арктики постоянно меняется, что создает новые возможности для бизнеса, которые не должны быть упущены, подчеркнул также министр.

Говоря об «арктическом ноу-хау» Финляндии, Сойни отметил, что его страна обладает большим опытом в судостроительной промышленности, морских технологиях, горной промышленности. Кроме того, 60% всех построенных ледоколов в мире были построены в Финляндии.

Напомним, что к приарктическим государствам относятся Дания (Гренландия), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Швеция.