Минск, 7 февраля, 2016, 17:21 — ИА Регнум. В Минске белорусские националисты в открытую собирают деньги для волонтеров, воющих на стороне киевских карателей на Донбассе. За тем, как дремучий национализм, замешанный на оранжизме, поднимает голову в Белоруссии, наблюдает автор ИА REGNUM Александр Куркин.

mapio.net Площадь Победы. Минск

Александр Лукашенко, «зачистив» политическое поле от оппозиции, в том числе и от националистов, видимо, решил, что можно почивать на лаврах — националисты больше не опасны. Однако вытеснил он их не куда-нибудь, а в вузы, школы, издательства и СМИ. То есть как раз в те области, которые имеют решающее значение для формирования общественного мнения и попыток изменения национальной идентичности. «Проигравшие», «зачищенные» и «вытесненные» «свядомые» радостно взялись за главное — за умы своих сограждан.

Собственно, точно такая же история была, как известно, и на Украине — там десятилетиями бандеровцы и националисты свободно преподавали в школах и университетах, издавали пропагандистско-националистическую макулатуру и вещали отовсюду, чуть ли не из утюгов.

Чем кончилось на Украине — известно. Похоже, в ту же сторону движется ситуация и в Белоруссии. Воюющие в Донбассе на стороне киевских карателей белорусы и их единомышленники, открыто собирающие для них помощь в Минске, — наглядное тому доказательство.

Тем не менее, Лукашенко упорно продолжает идти по доказанно неверному пути бывшей советской братской республики, пытаясь якобы найти золотую середину: одинаково преследует в уголовном порядке участников войны в Донбассе с обеих сторон и старается выйти на диалог с белорусскими националистами, показав себя самым последовательным сторонником независимости страны и её территориальной целостности, решительно не допускающим попыток строительства «Русского мира» в республике.

Что ж, остается только ждать белорусского майдана, который будет, видимо, называться «Плошча». Ясно же, что следующим ходом националистов станет выход на Плошчу со словами: «Баста, Батька!» А силовая плутократия, которую Лукашенко кормил все эти годы с руки, позволяя вывозить наворованное на Запад, отключенная этим самым Западом, вдруг вспомнит, что «они же дети» и о «правах человека».

Так, может быть, Александру Григорьевичу лучше все же сделать ставку на союзную Россию и ее братский белорусам народ?

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