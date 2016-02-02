Тирасполь, 2 февраля, 2016, 20:13 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республики объявлена эпидемия гриппа. Как сообщили 2 февраля в Минздраве республики, показатели заболеваемости за последнюю неделю превысили эпидемиологический порог на 11%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стационар

С 1 февраля в республике усилен комплекс профилактических мероприятий в медицинских и образовательных учреждениях. Также ведется ежедневный мониторинг по заболеваемости. Ограничивается проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

В соседней Молдавии тем временем зарегистрирован первый случай смерти из-за свиного гриппа (AH1N1). Как сообщили в Центре общественного здоровья Молдавии, из-за осложнений, вызванных вирусом, скончалась 67-летняя жительница Теленештского района. По словам медиков, женщина обратилась за помощью слишком поздно. У неё диагностировали пневмонию, отёк лёгких и сердечную недостаточность.

Правительство Молдавии приняло решение ввести карантинные меры на пунктах пересечения государственной границы.