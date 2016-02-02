Тула, 2 февраля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Сегодня стало известно об отставке с поста губернатора Тульской области Владимира Груздева, который проработал в регионе с 2011 года.

Пресс-служба президента РФ Алексей Дюмин и Владимир Груздев на приеме у президента России Владимира Путина

В отставку с поста главы региона, как сообщается на сайте Кремля, Владимир Груздев попросился сам, в связи с семейными обстоятельствами. При этом ожидается, что вскоре Груздева можно будет увидеть в другой должности — «поближе к Москве».

Особых вопросов к Груздеву у Кремля, судя по всему, действительно не было, хотя слухи об отставке появлялись не единожды — в последний раз совсем недавно, в конце ноября. Тогда, кстати, за тульского губернатора вступился пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, назвавший сообщения об отставке Груздева «смехотворными». И тем не менее, дыма без огня не бывает.

Груздев пришел в Тульскую область в 2011 году, сменив на посту скандального губернатора Вячеслава Дудку. Официально тот ушел по собственному желанию, но вскоре стал обвиняемым по делу о получении взятки. Впрочем, и эксперты тогда заявляли, что причины ухода — не желание Дудки, а многочисленные коррупционные скандалы.

Груздев был утвержден в должности губернатора 11 августа 2011 года — до этого являлся депутатом Госдумы и по совместительству — основателем сети магазинов «Седьмой континент». Сразу после вступления в должность Груздев провел встречи с жителями всех районов области — и стал первым в истории региона действительно «открытым» губернатором.

Именно при Груздеве система исполнительной власти региона подверглась значительной реформе — появилось правительство области.

Особое внимание в регионе, в период правления губернатора Груздева, уделялось развитию предпринимательства, в том числе малому — создавались многочисленные преференции, льготы, проводились акции для привлечения в бизнес молодежи.

Что касается доходов бюджета региона, то при Груздеве их размер вырос — с 2011 по 2014 год на 29,6 млрд рублей или 186,8%, и составил на 1 января 2015 года 63,8 млрд рублей, доля собственных средств в доходах также выросла — с 70,8% до 84,5%.

При этом особенно громких скандалов за четыре с половиной года правления Груздева в регионе не произошло — за исключением, может быть, уголовного дела в отношении бывшего главы Тула Александра Прокопука.

Вместе с тем, как отмечали в последние месяцы эксперты, несмотря на действительно большую популярность в регионе Груздев для местных элит остался чужим — возможно, в том числе и с этим связано желание теперь уже экс-губернатора оказаться «поближе к Москве».

По мнению экспертов, новым местом работы для Груздева, учитывая его предпринимательский опыт и активную работу в рамках ассоциации молодых предпринимателей России, которую он возглавляет, станет Федеральное агентство по малому предпринимательству, создание которого ранее было анонсировано.

Что касается, казалось бы, неожиданного назначения на пост исполняющего обязанности губернатора (и скорее всего — потенциального фаворита на выборах главы региона в сентябре) заместителя министерства обороны РФ Алексея Дюмина, то это решение как раз закономерно.

Тульская область всегда имела — а в последнее время значительно усилила — потенциал в военно-промышленной промышленности. В регионе работают 25 предприятий ОПК, в том числе ОАО «КБП им. академика А. Г. Шипунова», ОАО «НПО «Сплав», ОАО «АК «Туламашзавод», ОАО «Тульский оружейный завод». Объем государственного финансирования инвестиционных проектов тульских оборонных предприятий до 2020 года составляет порядка 20 млрд рублей. Кстати, именно вопрос о развитии ОПК был задан президенту Владимиру Путина на пресс-конференции 17 декабря тульским журналистом — тогда глава государства заявил, что все проекты, реализация которых уже началась в рамках государственной программы гособоронзаказа, рассчитанной до 2020 года, будут завершены.

Алексей Дюмин — Герой России, а на пост замминистра был назначен совсем недавно, в декабре 2015 года, он должен был заниматься вопросами медицины, строительства и жилья для военнослужащих. С Груздевым у Дюмина, тем не менее, есть кое-что общее: оба «варяги», правда, у последнего есть всего несколько месяцев, чтобы завоевать доверие жителей области — выборы главы региона состоятся уже в сентябре.