Киев, 5 февраля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. На Украине продолжается сериал по (не)принятию поправок об особом статусе Донбасса в конституцию страны. Внимательно наблюдающий за событиями обозреватель ИА REGNUMЮрий Баранчик собрал мнения блогосферы об этом сериале и показал, что за последними событиями на Украине эксперты видят войну правящих кланов США.

Martin Pettitt Противостояние

С мнением тех или иных блогеров и политологов о том, что руками Порошенко и Яценюка американская элита ведет войну друг с другом, можно соглашаться или не соглашаться: это процессы нетранспарентные и что-либо утверждать наверняка было бы излишне самонадеянно.

Однако ясно, что хунта в попытках удержать власть использует весь имеющийся арсенал манипуляций. В ход пошло всё: лесть, подкуп, шантаж, угрозы. Возрадовались поистратившиеся народные представители надеясь погреть руки на «правильном» голосовании. Заволновалась широкая общественность: кто-то от того, что не понимают, за что 2 года воюют, а кто-то в надежде вслед за Донбассом отделиться от Украины, захваченной майданной хунтой.

Но какой бы безумной ни казалась нынешняя киевская власть, ей все же хватает ума понять, что не принять поправки об особом статусе нельзя, и принять нельзя — принятие поправок просто-напросто похоронит нынешнюю украинскую власть и нынешнюю Украину. Поэтому принятие окончательного решения удалось отложить. Ждем продолжения.

Подробности читайте здесь: Украина: новая Конституция или распад

Все статьи автора: Юрий Баранчик