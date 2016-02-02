Астана, 2 февраля, 2016, 19:08 — ИА Регнум. АО «СНПС-Актобемунайгаз» (китайская компания, занимающаяся в Актюбинской области разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа — прим. ИА REGNUM) ввела языковые требования для казахстанских работников, пишет местная газета «Актобе Таймс».

Брелок «китайский иероглиф»

«Еще в августе 2015 года гендиректор компании господин Ван Цзюньжэнь утвердил необходимость проверять и стимулировать работников на знание китайского языка. Подтверждать знания данного иностранного языка фирма обязала, прежде всего, выпускников вузов КНР, которые обучались на деньги АО «СНПС-Актобемунайгаз» и претендуют на работу на предприятии. В случае, если вчерашние выпускники провалят экзамен-собеседование, фирма вправе отказать в трудоустройстве. Испытания на знание китайского должны пройти и уже работающие в фирме сотрудники, которые раньше обучались в китайских вузах за счет средств компании. В документе указывается: языковая проверка — не разовое явление. Экзаменовке сотрудники должны подвергаться один раз в шесть месяцев», — пишет издание со ссылкой на приказ руководства компании.

«При беглом чтении документа создается впечатление, что работники, не проходившие обучение за деньги «СНПС-Акобемунайгаз», сдавать языковой экзамен не должны. Впечатление обманчиво. При пристальном изучении открывается: по результатам проверки компания будет ставить вопрос о различных видах стимулирования, в том числе, естественно, предусматриваются денежные надбавки. Более того, в положении сказано, что «уровень знания работником китайского языка будет учитываться как один из основных факторов при рассмотрении по повышению должностной категории работников»! То есть требования начальства компании касаются фактически 6 тысяч 400 человек», — пишет автор материала.

Отметим, в «СНПС-Актобемунайгаз» комментировать ситуацию не отказались, рассматривали запрос ИА REGNUM в течение двух дней, но ответа на момент публикации не предоставили.

В частности, пока непонятно, существует ли связь между предъявленным казахстанским рабочим требованием о владении китайским языком и критикой, высказанной главой Актюбинской области Бердыбеком Сапарбаевым по поводу незнания казахского языка китайскими инвесторами. Отметим, свое возмущение аким (губернатор) области выразил в ходе встречи с коллективом ТОО «Великая стена» (входит в «СНПС-Актобемунайгаз» — прим. ИА REGNUM). В частности, аким напомнил участникам встречи, что государственным языком в республике является казахский язык.

Между тем, если информация местного издания соответствует действительности, требования компании вступают в противоречие с законодательством республики.

В частности, подобное языковое требование, если оно существует, нарушает нормы Трудового кодекса, в статье 7 которого прямо указано, что «никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав в зависимости от пола, возраста, физических недостатков, расы, национальности, языка, имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, политических убеждений, принадлежности к роду или сословию, к общественным объединениям».

Напомним, компанию не в первый раз обвиняют в ущемлении прав казахстанских рабочих. В частности, в 2008 году СМИ со ссылкой на актюбинскую прокуратуру писали о разнице в зарплате местных и иностранных сотрудников АО «СНПС-Актобемунайгаз». В частности, была озвучена информация, что в компании начальник отдела из числа иностранных специалистов получает в месяц более 200 тысяч тенге, а его казахстанский коллега — 140 тысяч. Иностранным сотрудникам компания возмещала расходы на проезд к месту проведения отпуска в размере от 2,3 до 3 тысяч долларов. Казахстанским рабочим такой компенсации компания не предоставляла.