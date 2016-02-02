Чебоксары, 2 февраля, 2016, 18:42 — ИА Регнум. В столице Чувашии выясняют обстоятельства ЧП, которое произошло в троллейбусе. Молодую горожанку при посадке в общественный транспорт ударило током, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Чебоксар (074).

ИА REGNUM Чебоксары

Трагедия произошла 30 января на остановке общественного транспорта в северо-западном районе города. По данным ЕДДС, при посадке в троллейбус, следовавшего по маршруту №1, 30-летняя женщина получила поражение электрическим током. Пострадавшая госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи.

После происшествия троллейбус сняли с маршрута для установления причин ЧП и последующего ремонта.

Отметим, что ранее получила общественный резонанс трагедия в Алтайском крае, где из-за смертельного удара электрическим током погиб ребёнок. Как сообщало ИА REGNUM, в Рубцовске погибла двухлетняя девочка: её убило током, когда мама мыла ей руки под краном. Об этом невероятном, на первый взгляд, случае гибели ребенка от непонятно откуда взявшейся утечки электричества в жилом многоквартирном доме Рубцовска общественность узнала лишь спустя полгода после случившегося. И только потому, что убитые горем родители решили «идти до конца»: по их словам, в рубцовском следственном отделе не смогли выяснить, каким образом электричество попало в систему водоснабжения и не нашли виновных, посчитав случившуюся трагедию несчастным случаем.

Позднее СУ СК РФ по Алтайскому краю заявило, что расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), продолжается. В ближайшее время следствию предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц управляющей компании, ответственных за исправность и правила эксплуатации электропроводки жилого дома, отмечают в СК.