Тула, 2 февраля, 2016, 18:41 — ИА Регнум. Назначение на пост исполняющего обязанности главы Тульской области Героя России Алексея Дюмина, до этого занимавшего пост заместителя министра обороны России, связано, скорее всего, с необходимостью усилить работу в отечественном ОПК. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета Андрей Махрин.

Пресс-служба президента РФ Временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин

С учетом того, отметил собеседник агентства, что Россия в настоящее время ведет борьбу с терроризмом на территории Сирии, очевидно, что развитие ОПК получит большой толчок, работа в этом направлении будет усилена. «Уже в скором времени мы увидим большое количество заказов в сфере ОПК», — отметил Махрин. Поэтом, уверен эксперт, назначение на пост главы региона, в котором сосредоточено большое количество предприятий оборонно-промышленного комплекса, Героя России, участника и руководителя спецопераций, связанного с Генштабом — логично.

На выборах главы региона в 2016 году, уверен эксперт, будет задействован мощный административный ресурс.

«Дюмина в регионе не знают, но, думаю, к выборам административный ресурс задействуют по полной программе. Летом в регионе можно ждать президента России, других крупных федеральных чиновников», — отметил Андрей Махрин.

Что касается теперь уже бывшего губернатора Владимира Груздева, то, по мнению политолога, не исключено, что экс-глава региона может принять участие в выборах в Государственную думу, которые состоятся также в сентябре 2016 года. Другим вариантом трудоустройства для Груздева может стать Федеральное агентство по малому предпринимательству, создание которого ранее было анонсировано. «Груздев получил неплохой управленческий опыт — он смог поднять на высокий уровень депрессивный регион», — отметил Андрей Махрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин принял отставку Владимира Груздева с поста губернатора Тульской области. Исполняющим обязанности главы региона назначен замглавы Министерства обороны РФ Алексей Дюмин.