Вашингтон, 6 февраля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. США на пороге грандиозного политического скандала. Конгрессмены уличили министра финансов в том, что он лгал, когда требовал в Конгрессе срочного увеличения разрешенного размера госдолга. Суть затевающейся интриги и ее возможные последствия анализирует постоянный автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Ужасно! Верховный жрец главного американского культа — министр финансов Джек Лью — врал про самое святое — про деньги!

Конгрессмены в неравной борьбе с ФРС и минфином США добыли внутренние документы этих ведомств, наглядно демонстрирующие общественности, что у правительства не было оснований повышать потолок госдолга в 2011-м и 2013 году, потому что был подготовлен рабочий план на случай, если бюджет не будет принят. То есть что требование увеличить потолок госдолга имело исключительно политические мотивы и не было обязательным с точки зрения функционирования правительственных органов и выполнения государственных социальных обязательств. Между тем государственный долг вырос при Бараке Обаме в три раза и в настоящее время составляет $18,9 трлн.

Но главное — не в том, что доказана ложь Конгрессу правительства и Джека Лью лично, главное — знал ли об этой лжи президент Обама. Если будет доказано, что знал, у него будет много-много неприятностей, вплоть до импичмента.

Потому что самое страшное в Америке, если кто не в курсе, — это ложь Конгрессу. Во время Уотергейтского скандала, например, президент Никсон ушел в отставку вовсе не за то, что его люди прослушивали штаб-квартиру конкурентов, а за то, что он лгал на слушаниях, что об этом не знал. Президент Клинтон перестал быть президентом в результате попытки импичмента, основанием для которого тоже была именно ложь Конгрессу, а не сексуальная интрижка с Моникой Левински, как некоторые, возможно, думают.

Однако для полноты картины необходимо заметить, что лгать в США нельзя только своим, а именно — политической элите. А чужим (к которым относятся и простые американцы) — можно, и примеров такой лжи можно вспомнить предостаточно ‑ и в отношении Ирака, и в отношении Ливии, и про Сирию, а уж про Россию…

Так что угроза импичмента для Обамы вполне реальна. Конечно, ему недолго осталось быть президентом, но и этого «недолго» может вполне хватить, чтобы навсегда испортить память о правлении первого черного президента Америки и Нобелевского лауреата Обамы.

Подробности читайте здесь: Конгресс США поймал Обаму на лжи

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