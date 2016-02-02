Москва, 2 февраля, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Замглавы комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Вадим Соловьев (КПРФ) направит запросы Генпрокурору Юрию Чайке, главе ФАС Игорю Артемьеву и главе Счетной платы Татьяне Голиковой в связи с решением использовать площадки «ВКонтакте» как платформы для связи между федеральными и региональными властями с населением по вопросам моногородов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 февраля сообщил Соловьев. «Завтра я направлю запросы в Генпрокуратуру, ФАС и в Счетную палату на предмет возможной коррупции», — сообщил Соловьев.

incocenter.ru «ВКонтакте»

«Идея улучшить взаимодействие между властями и жителями моногородов по актуальным проблемам правильная, а вот ее реализация вызывает вопросы», — пояснил парламентарий.

«В моем понимании такая площадка должна быть определена по четким и прозрачным процедурам, например, как это происходит с госзакупками: объявляется тендер, ясны участники, победитель определяется по прозрачным условиям. Или же дискуссия происходит на некоей государственной площадке», — говорит депутат.

«В этом случае сразу возникает вопрос: чьи интересы лоббируются? Нельзя заменять госуслуги играми», — уверен Соловьев.

Идея создания подобной платформы впервые была озвучена первым вице-премьером Игорем Шуваловым на Конференции по вопросам поддержки и развития моногородов. Соцсеть «ВКонтакте» выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса, отметил он. В настоящее время согласовываются технические параметры и условия работы информационной платформы, уточнили в ВЭБ.