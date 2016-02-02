Ярославль, 2 февраля, 2016, 18:12 — ИА Регнум. В 2016 году в Ярославле пройдет масштабная реорганизация детских учреждений спорта и культуры, в частности спортивных школ, спортивных центров и школ искусств. Об этом на рабочем совещании в муниципалитете Ярославля рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова, передает корреспондент ИА REGNUM.

фото сайта city-yaroslavl.ru

«Оптимизация направлена как на экономию бюджетных средств, так и на улучшение условий занятия детей. Сокращение коснется административного аппарата, директоров, бухгалтеров, секретарей, но позволит нам добавить ставки, в которых учреждения остро нуждаются, к примеру, методистов. Реорганизация одобрена областными департаментами культуры и спорта, обсуждалась с педагогическими коллективами. Она не коснется преподавателей и тренеров, не коснется детей», — рассказала заместитель мэра Ярославля Елена Волкова.

Из учреждений дополнительного образования в сфере культуры будут объединены 4: сольются детская школа искусств № 4 и ДШИ «Канцона», которые географически находятся рядом в Дзержинском районе. Также будут объединены ДШИ № 1 и № 6, расположенные в Ленинском районе города. Всего в этих учреждениях будет сокращено 8,5 ставки административно-управленческого аппарата, экономия составит порядка 2 млн рублей в год.

В два учреждения будут объединены центры физической культуры и спорта, каждый из которых сейчас является отдельным юридическим лицом. Одно объединит центры «Медведь», «МИГ», «Каучук» и «Юниор», другое — «Молния», «Красный Перекоп» и «Чайка». При этом их исторические названия сохранятся, но работать они будут в качестве подразделений.

Объединению подвергнутся спортивные школы. Так на базе спортшкол № 2, 6, 12 будет создана школа олимпийского резерва по игровым видам спорта. Она объединит в себе волейбол, баскетбол, бейсбол, хоккей, настольный теннис, греблю. Объединятся две школы по плаванию — № 4 и 7, при этом из 7 школы уже переведены в другие школы такие виды спорта как спортивное ориентирование и эстетическая гимнастика.

Зимние виды спорта объединят школы № 3 и 1, к ним добавится фигурное катание из ДЮСШ «Ровесник». К футбольной ДЮСШ № 13 присоединится мини-футбол из «Ровесника». Также вместе будут существовать школы № 20 и 14 — они объединят бокс, тяжелую атлетику и пауэрлифтинг.

При реорганизации спортивных центров и спортивных школ будут сокращены 69,5 ставок и одновременно введены 25 новых ставок (так, отдельными спортивными центрами будут руководить не директор, а замдиректора объединенного учреждения). Годовая экономия составит 11 млн рублей. Как говорят в мэрии Ярославля, ни одна из спортивных школ не потеряет олимпийский статус.

Реорганизация спортшкол проходит не безболезненно. Скандал развернулся вокруг объединения «боксерских» школ в связи с увольнение директора СДЮШОР № 20 Сергея Осипова. Он был уволен в конце января. Осипов заявил, что объединение уничтожит конкуренцию среди спортивных школ, кроме того, заподозрил городские власти в желании продать земельный участок около спортшколы (здание расположено в историческом центре города). В ответ мэрия обвинила руководство спортшколы в различных злоупотреблениях, расследованием которых в настоящее время занимаются правоохранительные органы. По словам и.о. мэра Алексея Малютина, землю городские власти продавать не собираются.

Против объединений школ выступают также ряд родителей детей-спортсменов, депутаты оппозиционных партий разных уровней. Председатель муниципалитета Ярославля Павел Зарубин призвали вести постоянный мониторинг реорганизации: отслеживать число занимающихся в школах детей и тренеров.