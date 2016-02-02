Ярославль, 2 февраля, 2016, 18:04 — ИА Регнум. Ректор Ярославского государственного университета имени П.Г. Демидова Александр Русаков и директор Провинциального колледжа Ярославля Елена Семко удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом говорится в Указе Президента Российской Федерации от 29.01.2016 № 31 «О награждении государственными наградами Российской Федерации» размещён на сайте Государственной системы правовой информации.

Медаль Ордена «За заслуги перед отечеством» II степени

Награды будут вручены за большой вклад в развитие науки, образования, подготовку квалифицированных специалистов и многолетнюю плодотворную работу.

Губернатор Ярославской области Сергей Ястребов направил поздравительные телеграммы и пожелал Александру Русакову и Елене Семко неиссякаемых сил и новых профессиональных достижений.

«Это событие — знак высокой оценки вашей профессиональной деятельности, признание на государственном уровне ваших заслуг перед страной. Подписанный Президентом Российской Федерации указ подчеркивает весомость вашего вклада в развитие системы образования страны», — сказал Сергей Ястребов.

Отмеченные государственными наградами выразили свою благодарность Президенту за высокую оценку своего труда.

«Я очень рад, что награда не связанна с какой-то датой, значит она не формальная. Безусловно, это мотивирует. Однако, эту награду нельзя сопоставить с наградой за совершённый подвиг, тем более боевой. Её не носят на груди. Она лишь означает признание и оценку правильности моей деятельности», — прокомментировал своё награждение ректор ЯрГУ Александр Русаков.

Редакция ИА REGNUM поздравляет Елену Семко и Александра Русакова с высокими государственными наградами.