Киев, 2 февраля, 2016, 17:59 — ИА Регнум. Смена украинского правительства реформаторов» может быть опасной для Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шалтай-Болтай

С таким заявлением выступил посол США на Украине Джеффри Пайетт.

«Опасные голоса говорят: «Хватит министров-технократов и профессионального управления — пришло время политикам взять бразды правления», — написал посол.

По его мнению, такая смена власти на Украине лишь сыграет на руку Москве.

«Это будет огромной ошибкой, будет подпитывать усилия Кремля ложно представить Украину как демократию, которая ослабевает, а не формируется», — подчеркивает Пайетт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сразу несколько фракций парламента потребовали смены правительства. В частности, входящие в коалицию «Самопомощь» и «Батькивщина» высказывались за полную отставку правительства Яценюка. В «Блоке Петра Порошенко» отметили, что переговоры только идут, но подчеркнули, что отставка премьер-министра повлечет за собой перевыборы парламента.

«Мы потратим миллиард государственных средств, потеряем четыре месяца политического времени для того, чтобы провести в парламент таких же депутатов. Необходимо оставить политическую стабильность для привлечения инвестиций и развития украинской экономики. Ради этого мы готовы работать с Арсением Яценюком, только бы он хотел работать с нами», — заявил глава фракции «БПП» в парламенте Юрий Луценко.

16−19 февраля в парламенте ожидают отчет правительства о годе своей работы, после этого будут приниматься кадровые решения.

Кроме того, отношения между лагерями Порошенко и Яценюка сейчас серьезно обострились из-за идеи премьера о проведении всеукраинского референдума по изменениям в Конституцию.