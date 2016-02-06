Москва, 6 февраля, 2016, 06:49 — ИА Регнум. Российскому авторынку, и так просевшему на 36% в 2015 году, грозят еще более глобальные потрясения. Обозреватель ИА REGNUM Виктория Бабаева. проанализировала экспертные мнения и оценки относительно судьбы авторынка в 2016 году.

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Эксперты считают, что без помощи государства авторынок не сможет перебороть сложившиеся негативные тенденции. Поэтому государство, конечно же, помощь окажет. Оно и понятно — авторынок — это же гораздо важнее, чем какое-нибудь образование или здравоохранение, не говоря уже о культуре. В 2016 году господдержка автопрому составит 50 млрд рублей.

И в текущем году правительство продолжит программы льготного кредитования, как основного инструмента стимулирования спроса на автомобили. И даже более того — теперь льготы на кредиты будут распространяться на машины, стоимостью до 1,15 млн руб., а не 1 млн, как в прошлые годы.

Тем временем цены на автомобили растут — в условиях снижения курса рубля производители поднимают цены, чтобы, как они рассказывают, уравнять рублевые и долларовые цены. На самом же деле — чтобы сохранить доходность на прежнем уровне. Цены повышают практически все производители, в том числе «отечественный» «АвтоВАЗ» — интересно, а зачем ему равняться на долларовые цены?

В этих условиях правительство решило развивать экспорт автомобилей. И поставило амбициозную цель — увеличить к 2025 году долю экспорта автопрома до 25%. Заметим, что в 2015 году, экспорт автомобилей сократился на 25%. В общем, это как-то не вдохновляет. Но только до тех пор, пока не узнаешь, что импорт сократился в два раза сильнее — на 50%. Так что заниматься экспортом, похоже, действительно более обнадеживающе.

Подробности читайте здесь: Авторынок: спасение в экспорте

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