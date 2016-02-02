Тула, 2 февраля, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности губернатора Тульской области назначен заместитель министра обороны Российской Федерации, Герой Российской Федерации, генерал-лейтенант Алексей Дюмин. Информация об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, появилась одновременно с сообщением об отставке губернатора Владимира Груздева.

Официальный сайт министерства обороны РФ Исполняющий обязанности губернатора Тульской области

В должности замминистра генерал-лейтенант Дюмин, впрочем, проработал совсем недолго: на этот пост он был назначен 24 декабря 2015 года. Официально же представлен он был буквально за пять дней до перевода на губернаторскую должность: 28 января замминистра обороны РФ — статс-секретарь генерал армии Николай Панков объявил, что новый заместитель будет курировать вопросы медицины и строительства жилья для военнослужащих.

Предполагалось, что Дюмин возьмет на себя часть полномочий Руслана Цаликова, который в декабре 2015 г. был назначен первым заместителем министра обороны Российской Федерации.

До назначения заместителем министра обороны генерал-лейтенант Алексей Дюмин занимал должность начальника Главного штаба — первого заместителя главкома Сухопутных войск. До этого он возглавлял Силы специальных операций Вооруженных сил России.

Как уже сообщалось ИА REGNUM, 2 февраля президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Тульской области Владимира Груздева.Исполняющим обязанности губернатора назначен Алексей Дюмин.