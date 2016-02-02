О том, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак может сменить Зеленского у руля, более-менее серьезно начали говорить еще с зимы: сначала видные «активисты», а потом и довольно влиятельные СМИ. Причем смена эта, согласно конспирологической теории, должна произойти в необычном формате: с переходом Ермака на пост главы правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Чем ближе срок окончания полномочий Зеленского — тем разговоры о таком переформатировании всё громче, в такой рокировке разного рода эксперты видят решение проблемы легитимности. «Инсайдеры» уверены, что это дело решенное и согласованное в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе: в середине апреля журнал Time опубликовал рейтинг самых влиятельных людей мира за 2024 год, где Андрей Борисович вошел в сотню самых влиятельных людей мира.

Теперь, как нам обещают, украинскую исполнительную власть он поделит с американской фавориткой Оксаной Маркаровой, до 2021 года бывшей послом Украины в США. А действующий глава правительства Денис Шмыгаль, кстати, абсолютный рекордсмен по пребыванию на этой должности за всю украинскую историю (четыре года и два месяца), только что вернувшийся из поездки в те же Штаты, будет отправлен парламентом в отставку.

После этого Зеленский отойдет в сторону и начнется период «ермаковщины», под которую уже довольно долго проводятся кадровые перестановки в силовых структурах.

Аргументы подаются зубодробительные.

Первый: истечение полномочий и проблема легитимности власти Зеленского после 20 мая 2024 г.

Как известно, на Украине действует военное положение, во время которого избирательные кампании не проводятся. По Конституции полномочия президента могут быть прекращены только в четырех случаях: добровольная отставка, невозможность исполнения полномочий по состоянию здоровья, импичмент и смерть. Как предполагается, вполне бодрый Зеленский подаст в отставку именно по состоянию здоровья в конце мая. И тогда полномочия перейдут главе Верховной рады, но точно не премьеру.

Как бы офис Зеленского ни был склонен к простым решениям, с одного маху изменить систему власти, разрубив конституционный «гордиев узел», нереально. Нужно создать конституционную комиссию, обратиться в Конституционный суд и много чего еще… К примеру, на проведение конституционного переворота 2004 года оранжевым мятежникам при полной поддержке Запада понадобилось два месяца. Сегодня же все парламентские фракции и группы заявляют, что не собираются обращаться в суд по поводу прекращения полномочий действующего президента.

Оппозиционные каналы в социальных сетях объясняют, мол, «элиты молчат, Запад запретил украинцам говорить о нелегитимности Зеленского». Тогда зачем ему сомнительными «недемократическими» методами менять удобную марионетку?

Второй: вопрос передачи власти связан с разблокировкой в США помощи в 60,8 млрд долларов для Киева.

Поскольку с расходованием значительных средств не всё чисто, руководить Украиной должен проверенный американцами менеджер, жестко контролирующий использование выделенной Западом финансовой помощи и обеспечивающий передачу залогов в промышленности, энергетике, земельных и других ресурсов.

Но правда ли речь идет о Ермаке?

В роли «смотрящей» по таком вопросам гораздо лучше смотрится Оксана Маркарова, которая в настоящее время трудится на неприметной должности вице-премьера по экономике и финансам. Но при этом известно, что у неё самой «рыльце в пушку», Маркарова проходит фигурантом скандальных коррупционных схем пятого президента Украины Петра Порошенко. Окружение Зеленского на такую рокировку главы кабмина с передачей властных полномочий явно не согласится.

При этом действующий посол США Бриджит Бринк с помощью Национального антикоррупционного бюро Украины и других подконтрольных американцам специальных силовых структур с ролью «смотрящего» за украинской коррупцией два года справляется довольно успешно. Например, совсем недавно НАБУ выдвинуло обвинение в краже 94,8 млн гривен против Артема Шило, теперь уже бывшего советника Ермака. Он обвиняется в закупке электрических трансформаторов по запредельно высоким ценам.

Третий: скрытое противостояние США и Великобритании за контроль над Украиной.

Интрига рисуется в притормаживании Вашингтоном киевского режима, тогда как Лондон толкает Зеленского к активным наступательным действиям. На новые «контрнаступы» нет средств, а военные поражения ВСУ негативно влияют на президентскую кампанию Джо Байдена.

Тут пазлы в принципе не складываются. Допустим, Андрей Ермак — агент MI6, непосредственно подчиняющийся главе королевской тайной службы Ричарду Гиру. Зачем тогда американцам переносить центр власти от президента в кабинет министров и отдавать ее в липкие руки нынешнего главного канцеляриста Зеленского?

Вопрос «исхода» англичан из Киева был решен в августе 2023 г., когда в Киев по очереди приезжали главы британской и американской разведок. В Госдепартаменте США тогда заявили о необходимости «перезагрузить всю вертикаль власти, чтобы искоренить коррупцию, которая стала тотальной на Украине».

То есть Вашингтон поставил задачу антикоррупционным органам начать работу по главе офиса президента, и уже в сентябре посол Бринк стала активно отжимать щупальца Ермака от финансовых потоков. По американским данным, ОП во главе со своим шефом получал доход от каждой поставки оружия, закупленного по завышенной стоимости.

Допустим, сегодня в результате «некоторых договорённостей» в администрации Байдена согласились, что основное управление Украиной осуществляет «уникальный кризисный менеджер» Андрей Ермак, и его аппаратное влияние необходимо усилить, назначив премьером и передав часть полномочий президента правительству.

Но сосредоточение власти в руках «серого кардинала Зеленского» — это угроза, он уже не раз предавал и нарушал джентльменские договоренности. Так, в конце прошлого года Ермак за спиной у администрации Байдена пытался наладить отношения с республиканцами в Конгрессе и Сенате. Дональд Трамп отказал ему в поддержке, видимо, не простив «кидка» своего адвоката Рудольфа Джулиани: в 2021 году в прессу попала запись его разговора с Ермаком, что доставило Трампу кучу проблем.

Так что знаменитая фраза, приписываемая сразу трем американским президентам: «это сукин сын, но это наш сукин сын», точно не про Ермака.

Четвертый: Американцы медийно «раскручивают» фигуру Ермака для назначения премьером.

Упомянутое в начале включение Андрея Ермака в топ-100 журнала Time должно доказывать буквально всё в плане политических перспектив главы ОП, как и две публичные похвалы в его адрес от вашингтонских чиновников.

Но вот какое дело, несколько дней назад Элиот Хиггинс, британский гражданский журналист и блогер, основатель веб-сайта Bellingcat, сообщил телеканалу Би-би-си инсайдерскую информацию о том, кто заплатил за попадание в рейтинг. Среди прочих там оказался и руководитель офиса президента Украины. Средний чек за такое место варьировался от 10 до 30 миллионов долларов, конкретно Ермаку это стоило 27 миллионов.

По мнению Хиггинса, таким образом украинский деятельно получает «политические очки», чтобы претендовать на место президента Украины, потому что в конце мая тот может перестать исполнять свои обязанности, в том числе «по причинам, связанным со здоровьем». То есть раскручивает себя сам.

Здесь в качестве настоящего мотива можно привести стратагему «перепрыгнуть задачу» из пособий по политтехнологиям. Запускается слух о претензиях политика на очень высокую должность, хотя он претендует на гораздо меньшую. На самом деле задача Ермака — удержаться на плаву в зыбкой политической ситуации.

Последние кадровые перестановки в окружении Зеленского характеризуются максимальным усилением роли выдвиженцев главы президентского офиса. Сегодня концентрация власти в руках ближайшего помощника Зеленского такова, что стоит вспомнить политический анекдот средины 90-х годов: «А кто такой Леонид Кучма? — Ну один парень, который работает президентом в администрации Дмитрия Табачника».

Всё это раздражает как Запад, так и последних олигархов, чиновничьи кланы, не входящие в орбиту персон, приближенных к Банковой. Так что публично заявленная претензия на изменении формы государственного управления на Украине по германскому образцу, где вся исполнительная власть подчинена федеральному канцлеру, скорее, дымовая завеса.

Ермаку точно не светит стать всесильным железным канцлером нацистской Украины. А вот «соломенным канцлером» его уже сегодня можно величать — тоже по немецкому образцу. В Средние века в Баварии «соломенной вдовой» называли распутную девицу, «лежавшую на соломе» до свадьбы. Вместо свадебного венца на таких женщин надевали позорный соломенный венок. Так что «кандидат в премьеры» вассальной Западу Украины Ермак может выйти к «сватам» только с таким аксессуаром.