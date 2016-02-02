Минск, 2 февраля, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Постановлением Совмина Белоруссии №74 от 30 января 2016 года резко повышены размеры утилизационного сбора с владельцев автомобилей, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

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«Внесение изменений и дополнений в постановлении в части увеличения размера ставок утилизационного сбора (для юридических лиц в 1,65 раза и физических лиц в 8,25 раза), является одной из мер по урегулированию ввоза транспортных средств из государств — членов Евразийского экономического союза», — сказано в официальном комментарии к постановлению.

По мнению чиновников, есть позитивные последствия увеличения сбора — это «увеличит поступление денежных средств в республиканский бюджет, а также позволит уточнить и упростить действующее законодательство Республики Беларусь, связанное с уплатой утилизационного сбора в отношении транспортных средств».

«В связи с отсутствием таможенного контроля на белорусско-российском участке государственной границы Республики Беларусь в целях содействия экономическим интересам физических лиц и дилерских центров Республики Беларусь при приобретении транспортных средств, ввозимых из Российской Федерации, а также уменьшения скрытого оттока валюты за рубеж в постановлении уточнён механизм применения ставок утилизационного сбора в отношении транспортных средств, ввозимых (ввезённых) с территории государств — членов Таможенного союза (Евразийского экономического союза), — пояснили в Совмине. — Необходимо также было, согласно технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011), привести в соответствие категории транспортных средств».

Уплата утилизационного сбора не будет осуществляться с транспортных средств, ввезённых в качестве иностранной безвозмездной (гуманитарной) или международной технической помощи, а также «обращенных в доход государства» транспортных средств. Однако «в связи с отсутствием ввоза транспортных средств физическими лицами в качестве иностранной безвозмездной помощи, освобождение от утилизационного сбора предусмотрено только для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».