Ростов-на-Дону, 2 февраля, 2016, 16:39 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону в сквере 353-й Стрелковой дивизии к 71-й годовщине Великой Победы откроют памятник участнику штурма Рейхстага Алексею Бересту. Известно, что монумент изготовит ростовский скульптор Анатолий Скнарин. Согласно эскизу, в одной руке офицер будет держать Знамя Победы, в другой — пистолет-пулемет Шпагина. Об этом ИА REGNUM 2 февраля сообщили в горадминистрации.

rslovar.com Памятник А. Бересту

Известно, что памятник офицеру будет установлен на добровольные пожертвования. Как рассказали в поисковом отряде «Миус-фронт», который также принимает участие в сборе средств, собранных денег хватило на отливку 3-х метровой бронзовой фигуры. Необходима финансовая поддержка на изготовление постамента. По подсчетам, на изготовление и установку памятника необходимо около 5 млн рублей. Уже собрано порядка 3,6 млн рублей.

Напомним, что в 2016-м исполнится 95 лет со дня рождения Алексея Береста. Родился будущий офицер на Украине, после Великой Отечественной войны Берест жил в Ростове-на-Дону. Здесь он героически погиб, спасая девочку из-под колес электрички. Решение об установке монумента земляку было согласовано в конце декабря 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, имя Береста нанесено на одну из плит, которая располагается на Аллее звёзд в Ростове-на-Дону. В городе есть улица, названная в его честь. Кроме того установлено три мемориальных доски в память об участнике штурма Рейхстага.