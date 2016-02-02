Вашингтон, 2 февраля, 2016, 16:35 — ИА Регнум.

Пользователи американской социальной сети Facebook могут играть друг с другом в шахматы используя приложение Messenger или встроенный чат. О ранее неизвестной возможности сообщает сегодня, 2 февраля, Tech Insider.

profilerehab.com Шахматы

Чтобы начать игру в шахматы, пользователю Facebook нужно выбрать соперника (им может быть любой другой пользователь социальной сети) и отправить ему сообщение с текстом @fbchess play.

После этого в окне чата появится изображение шахматной доски с фигурами. Играть белыми будет пользователь, инициировавший поединок.

Управлять фигурами также придется с помощью текстовых команд. К примеру, чтобы сдвинуть белую пешку, стоящую на поле e4 нужно написать @fbchess e4 и нажать кнопку отправки (или клавишу Enter).

В чате фиксируются все ходы, сделанные игроками. После каждого сделанного хода появляется обновленное изображение игрового поля.