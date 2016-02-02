Ереван, 2 февраля, 2016, 16:07 — ИА Регнум. В Армении осуждены к тюремному заключению условно незаконно перешедшие армяно-азербайджанскую границу супруги Геворгян.

yerkir.am Супруги Геворгян

Преступление было совершено в январе 2010 года, когда глава семьи, 52-летний Егише Геворгян, его супруга Рузанна Марданян и их трое несовершеннолетних детей на фургоне в темное время суток, несмотря на стрельбу по автомашине, прорвались через блокпосты на армяно-азербайджанской границе и оказались на территории Нахчыванской автономии Азербайджана. Несмотря на просьбу переправить ее в третью страну, семья Геворгян была возвращена обратно в Армению в декабре 2014 года, а в отношении супругов было возбуждено уголовное дело.

В суде Егише Геворгян частично признал свою вину и выразил готовность понести наказание, однако его супруга Рузанна Сарданян не признала вины, заявив, что не совершала преступления. Геворгян также отказался от услуг защитника, мотивируя это тем, что не собирается давать показания. «Прошу прощения у властей Армении и готов понести наказание за содеянное», — заявил он.

Суд постановил, что супруги виновны в незаконном пересечении государственной границы, а деяние совершено группой лиц по предварительному сговору. Глава семьи был приговорен к 5 годам, а его супруга — к 3-м годам тюремного заключения условно.

Отметим, что Геворкян был судим 8 раз за разбой, кражу автомобилей и другие преступления.