Канберра, 2 февраля, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Власти Австралии официально подтвердили первые два случая заражения лихорадкой Зика. Об этом, как передает Reuters, заявило 2 февраля министерство здравоохранения страны.

James Gathany Комариные личинки под водой

Отмечается, что острая инфекционная болезнь выявлена у двух местных жителей, которые недавно побывали на острове Гаити.

Напомним, что лихорадка Зика передаётся человеку через укусы комаров. Основными симптомами заболевания являются мышечные и суставные боли, тошнота, сыпь, повышение температуры.

Данный вирус, от которого пока нет вакцины, представляет особую опасность для беременных женщин, поскольку приводит к микроцефалии у плода — уменьшению размеров черепа и мозга.

В Южной и Центральной Америке уже выявлены более 1 млн случаев заболевания лихорадкой Зика, максимальное число заболевших — в Бразилии, Колумбии, Гондурасе.

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