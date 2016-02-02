Москва, 2 февраля, 2016, 15:38 — ИА Регнум. Всего два автомобиля BMW M6 Competition Edition поступили для продажи в Россию, цена модели — 12 млн 400 тысяч рублей, пишут kolesa.ru.

bimmerfile.com BMW M6 Competition Edition

Мировой тираж спорткара M6 Competition Edition насчитывает 143 экземпляра.

В отличие от обычного купе M6, на автомобиль серии Competition Edition нанесена аэрография голубого, синего и красного цветов. Кроме того, модель отличается отделкой салона, наличием дисплея BMW, аудиосистемы Bang & Olufsen high-end Surround Sound, а также пакетом сервисов ConnectedDrive.

Двигатель объемом 4,4 литра обеспечивает разгон до 100км/ч за 3,9 секунды.

Модель BMW M6 Competition Edition была впервые представлена на франкфуртском автосалоне в 2015 году. Цена на стандартную версию BMW M6 с кузовом купе в России начинается от 7 680 000 рублей. Модель снабжена двигателем на 560 л.с., имеет задний привод и роботизированную коробку передач.

BMW M6 также доступна с кузовом типа кабриолет — цена 8 220 000 и Гран купе — 8 340 000 рублей.