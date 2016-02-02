Наньнин, Китай, 2 февраля, 2016, 15:37 — ИА Регнум.



Курильщики опиума в Нью-Йорке. 1881

Правоохранительные органы Гуанси-Чжуанского автономного региона успешно провели спецоперацию по поимке наркоторговцев. В результате оперативных действий китайских полицейских были арестованы 15 человек, обвиняемых в торговле наркотиками.

В мае 2015 г. на вокзале г. Лючжоу полиция задержала мужчину, у которого были найдены 500 г метамфетамина и 40 г героина. В ходе допроса мужчина признал свою вину и согласился сотрудничать с правоохранительными органами. Благодаря сведениям, предоставленным задержанным, полиции удалось арестовать 15 наркоторговцев, у которых было найдено более 70 кг метамфетамина и 1,37 млн юаней наличными, пишет «Синьхуа».

Задержанные наркоторговцы переправляли запрещенные вещества из соседней провинции Гуандун в Сучжоу. В ближайшее время им будет предъявлено официальное обвинение в торговле наркотиками в особо крупном размере.