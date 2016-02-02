Москва, 2 февраля, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Запретить валютные вклады в России можно, но граждане не откажутся от валюты и просто начнут хранить сбережения «в чулках и под матрасами», считает глава комитета Госдумы по экономполитике Анатолий Аксаков («Справедливая Россия).

drobs.ru Доллары в банке

«Можно запретить (валюту — прим. ИА REGNUM ). Мы живём в России, где национальная валюта — рубль, соответственно, все операции должны проводится в национальной валюте. Но проблема в том, что люди будут валюту хранить у себя в чулках, в чемоданах, и эти деньги не будут работать в экономике», — заявил Аксаков в интервью РСН.

«Или деньги будут находиться в зарубежных банках в валюте», — добавил он.

По его данным, долларизация населения в настоящий момент весьма высока и достигает 30%, поэтому этот инструмент запрещать нельзя.

Аналогичная позиция у Аксакова и к валютной ипотеке, он убежден, что спрос на этот инструмент уже стремится к нулю.