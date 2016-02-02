Анкара, 2 февраля, 2016, 15:49 — ИА Регнум. В городе Джизра (Турция) убит снайпер родом из Сербии, который воевал на стороне курдов. Ещё один снайпер — соотечественник убитого — попал в плен к турецким военным, пишет газета Vatan.

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Турецкие военные провели операцию, в ходе которой погиб один сербский снайпер и попал в плен другой, проведена на юго-востоке Турции.

Оба снайпера воевали на стороне Рабочей партии Курдистана (РПК). Издание отмечает, что в Турции воюет как минимум пять снайперов на стороне РПК.