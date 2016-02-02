Москва, 2 февраля, 2016, 15:59 — ИА Регнум. В Москве проходят памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. В Александровском саду состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата, памятному знаку «Город-герой Сталинград» и стеле «Город воинской славы», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Памятные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Сталинградской битвы

Как заявили в пресс-службе департамента культуры столицы, в зале правительства города пройдет концерт, на который приглашены ветераны Великой Отечественной войны. «Мероприятие напомнит о памятной дате российской истории — окончании боевых действий по обороне города Сталинграда и разгрому крупной стратегической немецкой группировки в междуречье Дона и Волги в ходе Великой Отечественной войны», — сообщили в ведомстве.

2 февраля в России отмечается День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской борьбе в 1943 году.