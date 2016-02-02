Чебоксары, 2 февраля, 2016, 15:38 — ИА Регнум.

Новости — Правительство России

cap.ru Расходы в рамках программы моногородов по Канашу. Из презентационных материалов

Идея создания интернет-площадки для получения обратной связи от населения моногородов, может быть, сама по себе неплохая, но вызывают сомнения механизмы реализации. «Громкий проект» с учётом 2-миллирадных трат на обучение специалистов по его обслуживанию может превратиться в очередную кампанию по освоению бюджетных средств, и на выходе может получиться «пшик». Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM высказал лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов, комментируя создание на базе соцсети «ВКонтакте» платформы для моногородов.

Политик отметил, что есть «сотни механизмов», которые должны обеспечивать обратную связь с населением и бизнесом. «Помимо министерств, есть масса кураторов, а также закреплённых за моногородами и муниципалитетами, есть много разного рода смотрящих и подсматривающих, которые должны не только отслеживать, но и досконально знать ситуацию — лучше с них спрашивать. Другое дело, что, как говорится, слишком далеки они от народа, поэтому такие интернет-идеи и возникают. Тогда надо сокращать специалистов и чиновников, которые отвечают за данные направления. Хотя при правильной реализации данная интернет-площадка могла бы быть определенным информационным направлением, где власть могла бы получать некоторую обратную связь ‑ и при этом не в искаженном виде, в котором, возможно, доводят отраслевые министры», — полагает Владислав Солдатов.

Но при этом лидер чувашских «патриотов» считает, что проект, как это часто бывает, может провалиться на этапе реализации и превратиться в очередную кампанию по освоению бюджетных средств. Тем более, что деньги выделяются колоссальные: на обучение специалистов для работы проекта моногородов «ВКонтакте» планируется потратить 2 млрд рублей. «Это же Клондайк, новая золотая финансовая жила. Не исключаю, что на этапе реализации получится, как это часто бывает, большой пшик, и не с кого будет спрашивать, ну, не с Шувалова же», — говорит Владислав Солдатов.

Политик привёл в качестве примера другие программы по обучению специалистов — в частности, программы качества, программы обучения для муниципальных и гражданских служащих. «Когда я был депутатом Чебоксар, то мы запрашивали информацию, где работают муниципальные чиновники после прохождения обучения и повышения квалификации, просили власти отчитаться. В ответ нам начали ссылаться на большую текучку кадров и на то, что люди после переподготовки находят себе более доходные места. Здесь вполне может быть то же самое. За такие большие деньги обучение пройти можно, но будут ли потом эти специалисты работать в этих секторах — это большой вопрос», — подчёркивает лидер чувашского отделения «Патриотов России». И предполагает, что обучающимися станут «свои же люди» — например, чиновники, попавшие под сокращение в рамках антикризисной программы.

Владислав Солдатов считает, что лучше направить эти средства адресно, в те же самые моногорода. Выбор в качестве площадки соцсети «ВКонтакте» политик считает результатом лоббистских усилий заинтересованных сторон. «Сумели пролоббировать и убедить, что это модно», — считает Солдатов, отметив при этом, что все остальные социальные сети должны запротестовать против такой монополии одной компании.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января первый вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что правительство России намерено с помощью соцсети «ВКонтакте» создать платформу для связи между федеральными и региональными властями с населением и бизнесом моногородов по вопросам их развития. По словам Игоря Шувалова, эта соцсеть выбрана в связи с тем, чтобы не пришлось тратить средства на разработку специального информационного ресурса. Планируется, что будет создан проектный офис на базе Фонда развития моногородов. Для работы создаваемой платформы будут наняты линейные менеджеры. По словам Шувалова на обучение и работу специалистов в Московской школе управления «Сколково» правительство выделит до 2 млрд рублей.

При этом стоит отметить, что само правительство признало необходимость переформатировать так называемые институты развития, чем является и «Сколково», рассматривая возможность их ликвидации и объединения, о чём заявлял вице-премьер Аркадий Дворкович 26 января. «В течение ближайших недель будут представлены уже согласованные со всеми ведомствами предложения. Останутся ли живы все эти институты, ещё предстоит решить», — сказал, в частности, Дворкович.

Напомним, в 2015 году Канаш вошёл в число пяти моногородов, которым по итогам 2014 года была оказана господдержка. Заявлялось, что моногород получит 638 млн рублей, из них за счёт Фонда развития моногородов — 605,525 млн рублей (95% от стоимости объектов). Средства предназначались для реконструкции канализационных очистных сооружений (375,5 млн рублей), на строительство дороги по улице Машиностроителей до автодороги «Аниш» (180,8 млн рублей), а также на реконструкцию водопроводных сетей по улицам Ильича и Ленина (49,1 млн рублей). Региональные власти заявляли, что в результате строительства в Канаше объектов инфраструктуры и реализации новых инвестиционных проектов в 2015—2020 годах будет привлечено более 3,7 млрд рублей инвестиций, создано 1936 новых рабочих мест.

Ранее в Чувашии поддержку по программе моногородов получили Новочебоксарск и Алатырь. Отметим также, что накануне Фонд развития моногородов распространил информацию, в которой Новочебоксарск назван в числе городов, где высоки риски ухудшения социально-экономического положения.