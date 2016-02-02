Кострома, 2 февраля, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Костроме прошли публичные слушания по проекту постановления мэрии, по которому ряд дублирующих маршрутов в областном центре отменяется. Как передает портал КО44.RU, горожане считают, что ликвидация 20 маршрутов приведет к тому, что передвигаться по Костроме станет неудобнее и дольше.

В очереди на автобус

Часть маршрутов планируют сократить, заменив микроавтобусы на транспорт большой вместимости — до 90 мест, еще часть закроют из-за отсутствия «устойчивого пассажиропотока» или нежелания перевозчиков обслуживать эти маршруты.

Однако горожане боятся, что с заменой легких маршруток на автобусы увеличится время пути, кроме того, привычные маршруты многим из них придется переделывать и ездит с пересадками. Тем более, в вечернее время в областном центре уехать на маршрутке нелегко, особенно на другую часть города — когда транспорта станет меньше, кому-то и вовсе придется пересаживаться на такси.

Костромичей заверили, что все льготы будут в любом случае сохранены, а в час пик будет легче уехать. Правда, части водителей, которым не найдется места после сокращения маршрутов, придется искать новую работу. Что касается предпринимателей, которым нужно будет обновить подвижной состав, то из-за них в областном центре может вырасти тариф на проезд.

«В основном перевозчики согласны с нашей программой. Они представили нам пять вариантов развития событий, среди которых есть и просьба поднять тариф до 20 рублей, что поможет им менее болезненно пройти процесс замены старого подвижного состава на новый. Также есть предложение в первую очередь полностью освободить улицу Советскую от Подлипаева до центра от старых маршруток, заменив их на новые автобусы. Последний вариант мне кажется наиболее разумным», — цитирует КО44.RU слова руководителя управления городского пассажирского транспорта Сергея Пушкина.

Правда, жители Заволжского района, которых в основном и касаются транспортные изменения, к проекту подготовленного мэрией постановления относятся негативно и уже начали собирать против него подписи. Сейчас собрано уже 800 голосов, и костромичи не отрицают, что готовы пойти на акции протеста.